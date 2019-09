Per sfuggire ai carabinieri guida contromano e si schianta contro un’auto: ferita una donna

Un passato con qualche precedente legato alla droga e al volante di un’auto senza patente. Quando ha visto i carabinieri di Desio lo hanno fermato in via Bonaparte per un controllo, il giovane, 21 anni, marocchino, ha perso la testa. Non si è fermato all'alt e ha accelerato, costringendo i militari a inseguirlo. Venerdì sera la corsa a forte velocità è proseguita da Varedo fino alla Monza-Saronno. Sulla statale lo straniero sperava di seminare le forze dell’ordine.

Quando invece è stato affiancato da un’altra pattuglia di carabinieri, il 21enne ha fatto un testacoda, iniziando a correre contromano. Giunto all’altezza di Bovisio Masciago, dopo aver urtato un furgone è andato a sbattere contro una Mercedes cabrio guidata da una donna di 58 anni, che procedeva nel corretto senso di marcia. A causa dell’impatto, la 58enne è rimasta lievemente ferita. Medicata alla clinica san Carlo di Paderno Dugnano, non è in gravi condizioni.

Il 21enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per guida senza patente.