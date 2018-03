Scappa dai carabinieri e si schianta contro l'auto di un prete: in auto 5 chili di droga

Un inseguimento serrato per tre chilometri da Cinisello a Monza, l'incidente con un prete in auto e infine la scoperta della droga: cinque chili di hashish nascosti nel bagagliaio in un banale sacchetto.

In manette giovedì mattina, a Monza, è finito un uomo di cinquantasei anni marocchino, residente a Milano e sottoposto a libertà vigilata. Tutto è iniziato verso le 13 quando una pattuglia del Radiomobile della compagnia di Sesto San Giovanni ha intercettato in via De Vizzi, a Cinisello Balsamo, una Peugeot 207 a bordo della quale viaggiava lo straniero. L'uomo, alla vista dei carabinieri, si è mostrato nervoso e, di fronte all'alt intimato dai militari, ha proseguito dritto, scappando dalle forze dell'ordine.

Immediatamente è scattato l'inseguimento che è proseguito per alcuni chilometri fino a Monza, in zona San Fruttuoso, dove la vettura in fuga non ha rispettato una precedenza all'altezza di viale Lombardia e ha colpito una Fiat Stilo su cui viaggiava un sacerdote sessantenne. La folle corsa è terminata con un incidente e i carabinieri hanno fermato il fuggitivo e controllato la vettura. Nel bagagliaio, in un sacchetto, l'uomo nascondeva cinque chili di hashish. Immediatamente sono scattate le manette per il pusher che è stato accompagnato in carcere a Monza. Nel passato del cinquantenne risulta un altro precedente per reati connessi allo spaccio di droga.

Sul posto sono accorsi anche i mezzi di emergenza del 118 che hanno prestato assistenza al sacerdote che è stato medicato e trasferito in codice verde all'ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto è intervenuto anche il Soccorso Agliata di Monza per la rimozione del veicolo incidentato.

