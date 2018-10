Inseguito dai carabinieri dopo un furto, fa inversione in tangenziale e si schianta: preso

Prima il furto al Leroy Merlin, poi la fuga sulla Tangenziale Est e l'inseguimento dei carabinieri. Infine lo schianto e le manette. È successo nel pomeriggio di mercoledì 24 ottobre a Carugate, nei guai un 50enne originario di Melito (Napoli) già noto alle forze dell'ordine.

Tutto è iniziato all'interno del parcheggio del negozio di Bricolage quando l'uomo, resosi conto di aver attirato l'attenzione dei carabinieri, è scappato immettendosi nella tangenziale Est di Milano in direzione Lecco. L'inseguimento è terminato poco dopo la barriera autostradale: il 50enne, infatti, dopo essersi accodato a un'altra automobile il 50enne ha fatto inversione di marcia scappando verso Milano, sfondando la sbarra del Telepass nel senso opposto.

L'epilogo dopo pochi metri quando i militari del nucleo radiomobile di Vimercate sono riusciti a fermarlo. L'uomo, rimasto ferito in seguito all'incidente, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Vimercate con una prognosi di 20 giorni. Nel suo furgone sono stati trovati circa 7mila euro tra materiale elettrico e arnesi. Per lui sono scattate le manette e nelle prossime ore sarà giudicato per direttissima dal tribunale. Attualmente si trova piantonato in ospedale.