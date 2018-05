Senza patente scappa dai carabinieri, inseguimento contromano in Valassina

Senza patente, senza assicurazione, alla guida di una potente Audi A6 nuova, sabato sera verso le 21 un cittadino marocchino di 24 anni non si è fermato a un posto di blocco dei carabinieri, in via Stadio a Seregno.

I militari lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale solo al termine di un lungo inseguimento. Pur di sfuggire alla cattura, il 24enne non ha esitato a imboccare contromano la Valassina. Sette chilometri a tutta velocità sulla strada ad alto scorrimento, cercando di evitare le auto in corsa.

Alla fine, dopo una guida spericolata, e dopo aver urtato parecchi cordoli stradali, l’Audi si è fermata in via Edison, a Muggiò. Il fuggitivo ha proseguito la fuga a piedi, ma è stato fermato e bloccato. Tra i suoi precedenti, molto numerosi, c’era anche lo spaccio di stupefacenti.

L’Audi A6 è risultata intestata a un prestanome: un cittadino libanese di 32 anni, residente a Sondrio.