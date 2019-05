Scappa dalla polizia locale e scatta l'inseguimento: guidava senza patente

Ha visto una pattuglia della polizia locale e ha premuto sull'acceleratore, tentando di scappare a tutta velocità. Ed è scattato l'inseguimento.

E' successo a Villasanta nel pomeriggio di sabato. Il personale del comando cittadino, impegnato in un controllo in via Belgioioso, ha notato l'atteggiamento sospetto del conducente che è sfrecciato via veloce. La fuga è terminata doco dopo quando il conducente è stato raggiunto e bloccato dalla pattuglia che gli sbarrato la strada.

L'uomo, un cittadino egiziano, è stato invitato a scendere dal mezzo e sono scattati i controlli. Secondo quanto riferito dal conducente, che non ha saputo fornire documenti che provassero la proprietà del veicolo, stava soltando provando la vettura che gli era stata prestata da un amico. Gli accertamenti degli agenti hanno fatto emergere che il mezzo non era stato rubato ma il conducente non era in possesso di alcun titolo abilitativo per condurlo e quindi guidava senza patente.

Inoltre l'uomo circolava con un veicolo non in regola con le formalità previste per il trasferimento di proprietà, era privo di copertura assicurativa, non in regola con gli obblighi di revisione. Il mezzo è stato quindi sequestrato.