Non si ferma all'alt dei carabinieri: pericoloso inseguimento fino a Varedo

Non si è fermato a un posto di blocco alla periferia di Bovisio Masciago, e per questo un marocchino di 27 anni, già noto alle forze dell’ordine, si è ritrovato inseguito dai carabinieri. Dopo un lungo inseguimento, giovedì alle 22.30 è stato raggiunto e arrestato nel centro storico di Varedo, mentre tentava di dileguarsi a piedi, dopo aver abbandonato l’auto.

L’uomo aveva con sé 112 dosi di cocaina, per un totale di 92 grammi: è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di stupefacenti. Denunciato per favoreggiamento il suo complice, 47 anni, pure lui nordafricano.