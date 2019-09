Prende l'auto di papà e scappa dai carabinieri: l'inseguimento e poi l'incidente

Insieme a un amico ha preso di nascosto le chiavi dell'auto di papà e poi si è messo al volante dell'Audi pronto a provare l'ebrezza della velocità. A Verano Brianza però il giovane conducente, 17 anni, senza patente, ha incrociato una pattuglia dei carabinieri. Anzichè fermarsi il minorenne, forse preso dal panico, ha premuto sull'acceleratore ed è scappato via.

E' scattato l'inseguimento che è finito poco dopo, a Giussano, in via Foscolo. Qui il "guidatore in erba" ha perso il controllo dell'Audi e si è schiantato contro la recinzione dell'abitazione di due pensionati dopo aver abbattuto anche una cabina dell'elettricità. Quando la corsa è finita i due ragazzini sono scesi dal veicolo e sono scappati via. Nella fuga però hanno perso un cellulare, un passo falso che ha permesso ai carabinieri in un attimo di risalire alla loro identità e ricostruire i contorni della vicenda.

Nell'incidente fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma la "bravata" ha avuto conseguenze anche per i residenti che, a causa dei danni alla centralina, sono rimasti senza corrente per alcune ore.