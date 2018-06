Guida senza patente, si schianta dopo un inseguimento con i carabinieri: denunciato

Era senza patente e stava guidando una Opel Zafira. Quando i carabinieri, in via Valtellina a Cinisello Balsamo, hanno tentato di fermarlo per un controllo ha spinto a tavoletta sull'acceleratore ed è nato un inseguimento. L'epliogo? Un'auto distrutta e una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, nei guai un cittadino romeno di 30 anni.

Notte movimentata quella tra giovedì e venerdì 29 giugno alle porte della Brianza. Tutto è iniziato intorno alle 2 e il giovane credeva di seminare la gazzella dei carabinieri. Ha iniziato a scappare a folle velocità, ma la sua fuga è terminata contro lo spartitraffico di via Borgazzi a Monza: ha perso il controllo del mezzo andando a impattare contro la barriera.

Quando i militari hanno controllato i documenti hanno scoperto perché il giovane era scappato: guidava senza patente. Per lui è scatata una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.