Carabinieri "incapaci": 23enne insulta l’Arma sui social e scatta la denuncia

"I carabinieri? Non sono in grado di trascrivere tre numeri e quattro lettere senza sbagliare". Parole pesanti, che sono state condite anche da insulti gratuiti.

E’ stato denunciato per vilipendio a pubblico ufficiale un 23enne di Nova Milanese. Settimana scorsa il giovane si era presentato alla caserma di Nova Milanese per una denuncia. Ma il documento conteneva un errore nel numero di targa di un veicolo. Il militare di turno ha così invitato il ragazzo a ripresentarsi in caserma per la correzione. Ma il 23enne non l’ha presa bene, e si è sfogato sui social, insultando pesantemente gli uomini dell’Arma.

Lo studente pensava di parlare solo con i suoi amici è stato convocato in caserma. Questa volta non per sporgere una denuncia, ma per essere denunciato. Gli insulti sono così pesanti e gratuiti che i militari non hanno potuto fare finta di nulla e anzi hanno deciso di andare fino in fondo.