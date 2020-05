Insulti e minacce al padre per farsi consegnare 1500 euro: arrestato 23enne

Minacce, insulti e maltrattamenti. Un incubo che andava avanti da tempo, troppo. A mettere la parola fine alla brutta avventura di un uomo di sessant'anni a Cornate d'Adda sono stati i carabinieri della compagnia di Vimercate.

Dopo una segnalazione relativa a una lite in corso in un appartamento tra padre e figlio i militari della stazione di Bellusco sono intervenuti nell'appartamento e hanno fatto scattare le manette per un giovane di 23 anni, di origine maroccchina. Secondo quanto ricostruito il ragazzo da tempo maltrattava il padre con richieste di denaro e tentativi di estorsione: l'ultimo per ottenere 1500 euro.

L'arresto del 23enne è stato eseguito nell'ambito delle norme previste dal protocollo "codice rosso" a tutela della vittime di violenza domestica e di genere. Il 23enne dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione continuata.