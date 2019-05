Le tangenti pagate al tavolo e i politici corrotti: le intercettazioni della "mensa dei poveri"

Oltre quaranta i politici, gli amministratori pubblici e gli imprenditori arrestati nell'ambito dell'inchiesta della Dda condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Monza e della Guardia di Finanza di Varese.

Sono novantacinque in totale le persone coinvolte nell'indagine, 43 le ordinanze cautelari a cui 250 uomini delle forze dell'ordine a partire dall'alba di martedì hanno dato esecuzione tra Lombardia e Piemonte. In arresto sono finiti amministratori pubblici e imprenditori, accusati a vario titolo di associazione per delinquere aggravata dall’aver favorito un’associazione di tipo mafioso, e finalizzata al compimento di plurimi delitti di corruzione, finanziamento illecito ai partiti politici, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, false fatturazione per operazioni inesistenti, auto riciclaggio e abusi d’ufficio.

Le intercettazioni.