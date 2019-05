Nuovi giochi e interventi nei giardini e nelle aree verdi: investimento da 73mila euro

Giardini e aree verdi pronti a rimettersi a nuovo a Monza.

L’amministrazione ha infatti pianificato investimenti per oltre 73mila euro per sistemare recinzioni, cancelli, giochi e strutture nei parchetti del capoluogo brianzolo con un vero e proprio piano di interventi straordinari.

Un intervento sociale, che punta contemporaneamente, spiega il sindaco Allevi, a migliorare la vivibilità dei quartieri e contrastare il degrado perchè “la presenza delle mamme, dei nonni e dei bambini nei giardini sono il miglior presidio contro il vandalismo”.

Tra gli interventi di manutenzione effettuati ci sono quelli relativi alla sistemazione dell’area giochi del giardino di via Sibelius/Pergolesi, la manutenzione dei giochi e degli arredi di via Puglia/Lucania, il rifacimento del vialetto e manutenzione dei giochi in via Pacinotti, la sistemazione delle recinzioni e dei cancelli di diverse aree verdi (via Biancamano, via Rovetta/Canesi, via Don Valentini, via Molise, via Calatafimi/Cappuccini e il nuovo impianto di illuminazione dell’area cani via Giacosa.

L’Amministrazione Comunale, entro fine settembre, interverrà su altre sei aree: nuovi giochi saranno posizionati al Parco Varisco di San Fruttuoso; il Parco della Boscherona sarà oggetto di una completa manutenzione; saranno cambiati i giochi in viale Romagna; in via Biancamano/Monte Cervino sarà realizzato un nuovo spazio giochi; le aree di via Monte Sabotino e via Manara saranno riqualificate.

Il piano di interventi straordinari di manutenzione di parchi e giardini si concluderà entro la fine dell’anno con la riqualificazione di altre cinque aree: via Poma/Procaccini, via Debussy, via Calatafimi/Cappuccini, via Annoni/Baracca e i giochi della Scuola dell’infanzia «Modigliani».