Quasi tre milioni di euro per la ASST di Vimercate: investimenti e tecnologia

Attrezzature tecnologiche, strumenti di digitalizzazione dei processi amministrativi e sanitari e interventi strutturali per migliorare gli ospedali. Regione Lombardia ha assegnato quasi tre milioni di euro alla Asst di Vimercate.

I fondi, 2.800.287 euro, sono parte integrante di un pacchetto di oltre 200 milioni approvato dalla Giunta Regionale su proposta dell’Assessore al Welfare Giulio Gallera: serviranno a rinnovare le attrezzature diagnostiche, a sviluppare i processi di digitalizzazione dell’organizzazione amministrativa e sanitaria e agli adeguamenti strutturali.

Mezzo milione verrà investito per l’acquisizione di una nuova TAC per l’Ospedale di Carate; oltre 200.000 euro saranno, invece, finalizzati ad interventi relativi ai sistemi d’accettazione, prenotazione e pagamenti. Altri 700.000 euro circa saranno destinati all’acquisizione di apparecchiature a bassa tecnologia. Un milione e quattrocentomila, infine, le risorse per iniziative varie previste dal piano di investimento aziendale.