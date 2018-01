Investimento in stazione a Monza tra i binari: circolazione bloccata

Circolazione bloccata in stazione a Monza e lungo la linea Chiasso-Como-Monza-Milano e le principali direttrici brianzole nel tardo pomeriggio di lunedì a causa di un investimento ferroviario. L'allarme è scattato poco dopo le 18 quando uomo, un cittadino straniero di 35 anni, è stato investito da un convoglio.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, insieme ai sanitari del 118 intervenuti in codice rosso con un'ambulanza e un'automedica e le forze dell'ordine. Al momento non si conosce ancora l'esatta dinamica dell'accaduto ma l'uomo è ancora vivo. Soccorso dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118, il 35enne è stato intubato e trasferito all'ospedale San Gerardo in codice giallo. Ai soccorsi è apparso confuso e disorientato ma non ha riportato nessun arto imputato in seguito all'investimento che ha interessato un arto superiore, la testa e l'addome in seguito al contatto con il treno.

Guarda il video | Soccorsi in azione

Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione ferroviaria che risulta al momento bloccata. "A causa dell'investimento di una persona, avvenuto nella stazione di Monza e il conseguente intervento da parte delle Autorità competenti, i treni potranno subire ritardi di circa 60 minuti, variazioni di percorso o cancellazioni" ha reso noto Trenord, informando i viaggiatori con una comunicazione sul proprio sito.

Seguiranno aggiornamenti.