Carnate, tenta di salire in treno passando dal finestrino: cade e viene travolto, è gravissimo

Grave incidente nella stazione di Carnate, in Brianza. Poco dopo le 18.40, per cause ancora da accertare, un uomo di circa trenta anni - di origini nordafricane - è stato travolto al binario 1 da un treno partito da Milano Porta Garibaldi e diretto a Bergamo.

Sembra, stando alle primissime ricostruzioni, che l'uomo abbia cercato di salire a bordo - quando il convoglio era già partito - passando da un finestrino aperto. Il trentenne, però, sarebbe scivolato e sarebbe caduto, restando incastrato tra il mezzo e la banchina.

Soccorso da un'auto medica e un'ambulanza, la vittima è stata portata in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza: ha subito la semiamputazione di entrambi gli arti inferiori e le sue condizioni sono gravissime.

In stazione sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della Polfer, a cui spetterà ora il compito di ricostruire con esattezza l'accaduto.

L'incidente, inevitabilmente, ha mandato in tilt la circolazione dei treni. I convogli - segnala Rfi - sono fermi sulle linee Milano-Lecco-Bergamo. Trenord ha informato sul proprio sito che i treni non viaggiano sulle direttrici Tirano-Milano, Bergamo-Milano e Lecco-Milano.