"iPhone 11 a 700 euro", ma erano falsi e non si accendevano neanche: due denunce

Avere l’iphone 11, il nuovo gioiello di casa Apple, a 700 euro? Si poteva. Al “supermarket” parallelo di due 42enni residenti a Napoli, si potevano anche trovare profumi di grande marca. C’era solo un problema: il telefono, che all’esterno appariva uno smagliante Iphone, non era nemmeno in grado di accendersi. E i profumi erano falsi. In fase di verifica anche una partita di mille euro di Gratta e Vinci.

I due sono stati denunciati per tentata truffa dai carabinieri di Desio. Mercoledì sera in via Italia a Muggiò un commerciante ha segnalato la loro presenza alle forze dell’ordine, dopo che uno dei due aveva tentato di “piazzare” uno degli Iphone falsi. Tre i commercianti e i privati che i 42enni hanno avvicinato: ma in nessun caso ce l’hanno fatta a vendere i telefoni falsi.

I militari sono arrivati sul posto: dopo aver perquisito i due impostori, hanno sequestrato la merce, che custodivano su una Toyota Yaris grigia. Nelle scorse settimane i due erano stati segnalati a Udine: anche lì avevano tentato di vendere smartphone contraffatti, con scarsi risultati.