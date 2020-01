Nove dosi di ketamina in tasca, arrestato spacciatore ventenne a Carate Brianza

Era troppo nervoso per non avere nulla da nascondere. Infatti qualche "scheletro" nell'armadio - anzi nei pantaloni - lo aveva. E dalla tasca sono saltate fuori nove dosi di ketamina.

E' stato così che a Carate Brianza uno spacciatore di vent'anni è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari hanno notato un'auto con a bordo due persone, ferma in strada e hanno deciso di effettuare un controllo. A tradire il giovane pusher è stato proprio l'eccessivo nervosismo di fronte agli uomini in divisa ed è scattata la perquisizione.

Dalla tasca interna dei pantaloni sono spuntate nove dosi di ketamina e cinquantacinque euro ritenuto probabile provento dell'attività di spaccio della sostanza diffusa soprattutto tra i giovanissimi. Il ragazzo - che è di Seregno - ha precedenti per droga.