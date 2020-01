Ruba un Iphone da 450 euro al centro commerciale, arrestata ladra 17enne

Ha forzato le placche antitaccheggio e credendo di non essere vista ha infilato in tasca un Iphone 7 da 450 euro. In manette a Busnago è finita una ladra di 17 anni.

La giovane è entrata in azione nel tardo pomeriggio di lunedì 20 gennaio nel negozio MediaWorld del centro commerciale Il Globo di Busnago. Nel punto vendita sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vimercate che hanno fermato e arrestato la giovane che nascondeva la refurtiva nella tasca del giubbotto.

La 17enne, che risulta residente in un campo nomadi lungo la provinciale tra Vimercate e Trezzo sull'Adda, è stata accusata di furto aggravato e accompagnata in un centro di prima accoglienza per minori a Milano in attesa dell'udienza di convalida.

Solo qualche giorno fa al centro commerciale Il Globo i carabinieri brianzoli avevano fermato e arrestato due truffatori che si erano fatti consegnare cento euro da un giovane, illudendo di raccogliere donazioni per una associazione a favore di non vedenti.