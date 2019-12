Ruba rolex da 9mila euro dal polso ad anziano con un "abbraccio": arrestata 33enne

Un abbraccio, qualche carezza ed effusione e il rolex da novemila euro è sparito dal polso di un anziano senza che questo, 75 anni, ex commercialista, potesse avere il tempo di accorgersi di essere stato derubato da una donna di quarant'anni più giovane che, invitandolo a salire sulla propria auto e chiacchierando un po' con lui, lo aveva poi salutato. Spettatori dell'intera scena sono stati i carabinieri della stazione di Garbagnate Milanese che insospettiti da quanto stava accadendo sotto i loro occhi hanno seguito la strana "coppia".

Nella tarda mattinata mercoledì una 33enne italiana, residente a Seveso, pluripregiudicata, a bordo di una Peugeot 107, in via Firenze, ha accostato sul ciglio della strada e ha avvicinato un uomo anziano e ben vestito. Dopo qualche "chiacchiera", l'uomo è salito a bordo del mezzo e insieme i due si sono diretti in un vicino parcheggio. Qui dopo aver parlato di se stessa, della sua situazione personale e familiare, la 33enne ha iniziato ad avvicinarsi fisicamente all'uomo, residente a Caronno Pertusella. Qualche abbraccio, un po' di effusioni e poi i saluti.

Dopo qualche minuto l'uomo è sceso dal veicolo e i carabinieri hanno seguito la donna, fermandola per un controllo. Al polso della 33enne c'era un costoso rolex "Oyster Perpetual Date – Sea Dweller" che sul mercato vale novemila euro, un orologio di lusso che poco prima era stata in grado di rubare al malcapitato. Il rolex è stato recuperato e immediatamente restituito al 75enne e per la donna, che ha numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è scattato l'arresto.

I carabinieri della compagnia di Rho adesso stanno facendo alcuni approfondimenti per capire se la 33enne brianzola possa essere responsabile anche di analoghi furti commessi in zona con la medesima tecnica negli ultimi mesi.