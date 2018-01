Escono con il bottino di notte dalla pizzeria: arrestati tre ladri

Hanno svaligiato una pizzeria e quando sono usciti, dopo aver fatto non poco rumore, si sono trovati davanti i carabinieri che li hanno arrestati.

Le manette nella notte del 25 gennaio a Mariano Comense sono scattate in flagranza di reato per tre ladri originari del Monzese. Tutto è cominciato quando un cittadino residente vicino alla pizzeria "Sara", in viale Brianza, nel comune comasco al confine con la Brianza, ha sentito dei rumori provenienti dal ristorante e ha allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cantù.

Quando i militari sono arrivati davanti al locale hanno sopreso i ladri mentre stavano uscendo furtivamente con i sacchi pieni di generi alimentari e un televisore. I tre malviventi non sono riusciti a scappare e hanno dovuto arrendersi ai carabinieri che li hanno arrestati.

I ladri sono riusciti a introdursi nel locale scassinando la porta d'ingresso ma i rumori hanno destato l'attenzione e il sospetto del vicino di casa. I tre arrestati sono tutti italiani: si tratta di M.E., 43 anni, originario di Carate Brianza; P.M. originario di Enna, 39 anni; T.M. originario di Carate Brianza, anche lui di 39 anni.