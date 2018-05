Razzia nei negozi del centro commerciale: due ladri in manette a Monza

Tre furti in pochi minuti e un bottino del valore di poco più di duecento euro. Due ladri sono stati arrestati dai poliziotti del commissariato di Monza mercoledì pomeriggio al centro commerciale Auchan di via Lario.

I due malviventi, un cittadino italiano e un marocchino trentenni, entrambi con precedenti specifici alle spalle, sono finiti in manette con l'accusa di furto continuato aggravato. I due sono entrati in azione in diversi negozi della galleria commerciale monzese, riuscendo a rubare della binacheria, degli attrezzi da ferramenta tra cui tronchesi e accessori e alcuni cosmetici. Per impossessarsi della merce senza far scattare i dispositivi di allarme i ladri erano riusciti a privare gli articoli delle placche antitaccheggio.

La razzia messa in atto dai due uomini però non è passata inosservata e gli addetti alla sicurezza del centro sono riusciti a individuare i responsabili dei furti prima che potessero colpire nuovamente. Nel centro commerciale è intervenuta la polizia di Stato e gli agenti hanno fermato e arrestato i due ladri.