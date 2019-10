Auto cannibalizzata davanti a casa: ladri "sventrano" Bmw e scappano

In meno di un'ora hanno smambrato un'auto, trasformando una Bmw in uno "scheletro" di carrozzeria senza componenti. Due uomini - ancora non identificati - nella notte tra lunedì e martedì sono entrati in azione a Camparada, nella zona residenziale di via Segrino, e hanno puntato a un'auto in strada.

La vettura è stata "cannibalizzata" dai professionisti che sarebbero entrati in azione a volto scoperto, come ripreso dalle immagini immortalate da una telecamera situata in zona. A riferire l'episodio, che è stato denunciato ai carabinieri di Arcore, è stata la stessa proprietaria che ha pubblicato sui social, nella bacheca del gruppo cittadino, uno sfogo con le immagini del furto.

I malviventi hanno smontato e portato via paraurti, fanali, manubrio, contachilometri e tutti i componenti del cruscotto. Un'azione mirata e veloce che, secondo quanto reso noto dalla poprietaria, si è conclusa in un'ora, dalle 3.18 alle 4.15 mentre i residenti, ignari di tutto, dormivano. Brutta sorpresa la mattina seguente quando in strada si sono ritrovati solo lo scheletro del mezzo e la conta dei danni tutta da fare.

FOTO - L'auto cannibalizzata