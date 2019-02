Da Desio a Milano per rubare le Bmw nel parcheggio dietro al Duomo: due arresti

Sempre Bmw: forzate, "smontate" e svaligiate della plancia mentre erano '"al sicuro" nel parcheggio in pieno centro a Milano. Cinque furti in cinque mesi, con una costanza tale da aver insospettito i titolari dell'autorimessa a due passi dal Duomo del capoluogo Lombardo, in piazza Diaz. Così, dopo aver già denunciato tutto alla polizia, i gestori avevano letteralmente appeso le foto dei ladri - estratte dai frame dei video di sicurezza - con l'obiettivo d'individuarli al sesto episodio: sicuri che questo sarebbe arrivato.

Sapevano che era questione di tempo. Così, quando lunedì pomeriggio il responsabile della sicurezza ha notato i due tipi sospetti non si è affatto sorpreso. Ha semplicemente alzato la cornetta del telefono per chiamare la polizia. E quando le volanti sono arrivate hanno trovato la coppia ancora all'interno dell'autosilos. Uno faceva il palo mentre l'altro aveva già rotto i finestrini di un'Audi e di una Bmw. Aveva un martello frangivetro ma non aveva ancora prelevato niente degli abitacoli: i cruscotti erano intatti e lo zaino che portava sulle spalle era vuoto.

Ladri in piazza Diaz: difficile identificarli

Per i poliziotti è stato complicato identificare i due malviventi. Dovrebbero essere due moldavi di 32 e 28 anni ed essere pregiudicati. Uno dei due avrebbe dovuto essere già stato espulso dal territorio italiano. Anche se hanno presentato documenti falsi e contraffatti: uno bulgaro e un altro romeno.

A Desio, nell'abitazione di quello che si era presentato come bulgaro, il maggiore, sono stati ritrovati arnesi atti allo scasso ma nessun refurtiva. Il più giovane degli arrestati non ha rivelato il proprio domicilio. Addosso avevano anche il telecomando per aprire un'auto ma la vettura non è stata ritrovata.