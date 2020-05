Sovico, cercano di rubare un'auto in strada ma i residenti danno l'allarme: arrestata coppia

Prima hanno danneggiato e aperto diverse auto in sosta lungo la strada poi hanno cercato di salire a bordo di uno dei mezzi e di rubarlo. Ma i rumori provocati nella notte hanno svegliato i residenti che, insospettiti, hanno dato l'allarme alla centrale operativa dei carabinieri della Compagnia di Monza.

In pochi istanti l'altra notte a Sovico sono arrivate le pattuglie del Nucleo Operativo Radiomobile monzesi che hanno fermato i due ladri, una giovane coppia: trentenne originario dell'Est lui e ventenne brianzola lei.

In possesso dei giovani sono stati trovati diversi arnesi atti allo scasso e alcuni oggetti che avevano poco prima asportato dalle autovetture danneggiate. Per la coppia è scattato l'arresto per tentato furto e una multa per violazione delle normative relative alle misure per il contenimento dell'epidemia Covid-19: entrambi avevano lasciato il proprio domicilio senza un giustificato motivo.