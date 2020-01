Fanno saltare il bancomat e scappano con i soldi: furto nella notte a Cogliate

Furto allo sportello bancomat di piazza Chiesa a Cogliate, in Brianza. I ladri - una banda composta da più persone secondo quanto al momento ricostruito dai carabinieri della compagnia di Desio che indagano sull'accaduto - ha fatto saltare lo sportello di prelievo automatico della filiale del Banco di Credito Cooperativo per poi fuggire via coi soldi.

Il colpo è avvenuto intorno alle due quando un forte boato ha svegliato i residenti. Sul posto si sono precipitate le pattuglie dell'Arma ma i malviventi erano già fuggiti via con il bottino che è ancora in fase di quantificazione.

Lo scorso 18 dicembre, a Misinto, un altro colpo simile aveva colpito il bancomat della filiale del Banco di Desio in piazza Pietro Mosca. Indagini in corso.