Ladri in stazione sorpresi a rubare una bici: in auto anche "spada" giapponese

Stavano per scappare via, dopo aver tranciato la catena di una city-bike parcheggiata vicino a un palo in stazione, a Carnate. Ma proprio mentre i due ladri - un ragazzo di 20 anni e un complice appena 18enne - erano intenti a caricare nel bagagliaio della propria auto il velocipede, sono stati interrotti dai carabinieri.

I due ladri di biciclette sono stati fermati e perquisiti: oltre alla tronchese di grosse dimensioni usata per tranciare la catena della bici, i ragazzi sono stati trovati in possesso di arnesi per lo scasso nascosti nell'auto. I militari della compagnia di Vimercate hanno sequestrato cacciaviti, grimaldelli, un piede di porco e anche una spada giapponese "wakizashi".

Per i giovani è scattato l'arresto per furto aggravato, possesso ingiustificato di chiavi alterate e porto abusivo di arma bianca.