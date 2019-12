Sente dei rumori strani e dà l'allarme, ragazzino di 12 anni solo in casa mette in fuga i ladri

E' rimasto a casa da solo per poco e si è subito accorto che qualcosa non andava. Ha sentito dei rumori strani e ha capito che qualcuno - approfittando dell'assenza della madre che era appena uscita per andare a prendere il figlio più piccolo all'asilo - stava cercando di entrare in casa.

E così, quasi come in una scena del celebre film "Mamma ho perso l'aereo", il ragazzino, 12 anni, non si è fatto prendere dal panico e ha avuto il sangue freddo di pensare che cosa fosse meglio fare. Si è chiuso in bagno e si è portato dietro il telefono con cui ha chiamato la mamma, spiegando cosa stava succedendo.

E' successo a Merate, nel Lecchese, alla periferia del comune a ridosso della Brianza, nei giorni scorsi. I ladri avevano iniziato a sfondare una finestra della villetta di famiglia quando sono stati interroti dalla donna che - avvisata dal figlio - ha fatto subito dietrofront ed è entrata nel cortile suonando il claclson per richiamare l'attenzione, mettendo in fuga i malviventi.