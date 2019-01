Padre e figlia massacrati di botte dai ladri: indagano i carabinieri

Tentativo di furto in casa sfocia in una violenta aggressione: le vittime, un anziano papà e la figlia, subiscono ferite e traumi, tanto che la donna finisce in ospedale.

Il drammatico episodio è accaduto nella tarda mattinata di oggi, giovedì, a Colico, in una piccola abitazione in Via Posallo, zona periferica della frazione di Laghetto.

I malviventi hanno tentato il colpo penetrando all'interno della casa, sorprendendo il proprietario di casa, un 87enne, e la figlia di 52 anni che in quel momento si era recata a trovarlo. Ne è scaturita una colluttazione nella quale ad avere la peggio sono stati proprio padre e figlia, picchiati e immobilizzati per cercare denaro e beni di valore.

Una volta fuggiti i malviventi, è scattato l'allarme. Sul posto si sono portati i Carabinieri della locale stazione e le forze di soccorso: un'ambulanza della Croce rossa di Colico e una del Soccorso Bellanese, oltre a un'automedica dell'Aat Lecco. La 52enne ha rimediato un brutto trama facciale e una spalla, ed è stata trasportata all'ospedale di Gravedona, mentre l'anziano, con un trauma alla testa, ha rifiutato il trasporto.

Sull'accaduto indagano i Carabinieri. I malviventi sarebbero scappati dall'abitazione dell'88enne prelevando beni di valore. Dalle prime informazioni raccolte non è escluso che abbiano agito dopo avere osservato le abitudini e gli spostamenti dell'uomo, e che dunque non si sia trattato di un colpo improvvisato ma di una vera e propria rapina.