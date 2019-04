Ladri fanno razzia di computer a scuola, carabinieri alla Don Camagni

Ladri a scuola a Brugherio. Ancora.

Non si ferma l'ondata di incursioni negli istituti scolastici del territorio. Nella notte tra martedì e mercoledì è toccato alla scuola elementare Don Camagni, in via Kennedy. Qui i ladri sono riusciti a entrare nella struttura e a introdursi nelle aule dove hanno rubato nove computer portatili collegati alle lavagne interattive.

L'allarme è stato lanciato solo la mattina seguente quando il personale si è accorto del furto. A scuola sono intervenuti carabinieri della stazione cittadina per i rilievi necessari per avviare le indagini. I ladri avrebbero evitato l'ingresso principale e sarebbero riusciti a penetrare nell'istituto scavalcando il cancello del giardino, puntando alle finestre e forzandole. Hanno evitato invece tutti i locali interni coperti da antifurto. Mercoledì mattina i bambini hanno fatto regolarmente lezione.

Non si tratta del primo furto a scuola in città. A marzo era toccato al centro di formazione Clerici, prima ancora, a febbraio, alla scuola media Kennedy.