Furto ai mercatini di Natale in centro: ladri in fuga dopo aver danneggiato una bancarella

Ladri in azione tra le bancarelle dei mercatini di Natale di Monza. Nella notte tra sabato e domenica, poco prima della una, il vigilante addetto alla sicurezza dell'area ha chiesto l'intervento del 112 dopo aver scoperto due persone all'interno di una bancarella di dolciumi in piazza Carducci.

Sul posto è giunta una volante della polizia di Stato che ha raccolto la testimonianza dell'addetto alla sicurezza che ha raccontato di aver sentito dei rumori strani provenire dal banco e avvicinandosi ha poi sorpreso due persone all'interno che subito sono scappate via in direzione di piazza Trento e Trieste. L'uomo non è stato in grado di fornire una descrizione dettagliata dei malviventi ma in zona risulta presente una telecamera che potrebbe aiutare gli inquirenti nelle indagini per risalire ai responsabili.

I due ladri per accedere alla bancarella hanno tagliato e danneggiato il telone di copertura: dentro il banco sono stati trovati due macchinari danneggiati e riversi al suolo. Indagini in corso.