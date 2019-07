I vicini sentono rumori strani e chiamano i carabinieri: ladri bloccati mentre scappano

Erano quasi riusciti a mettere a segno un furto in una villetta, in via Dante a Nova Milanese. Ma un vicino di casa attento ha avvisato i carabinieri di Desio e così i tre ladri sono stati neutralizzati e denunciati. È accaduto domenica sera.

Alla guida di una vecchia Volkswagen Polo, un uomo di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine, e due donne di 22 e 41 anni, incensurate, erano arrivate accanto alla villetta. I tre avevano già scavalcato la siepe e stavano armeggiando per entrare nell’abitazione. Ma sono arrivati i carabinieri.

Alla vista dei militari, i ladri sono fuggiti a gambe levate. Ma i carabinieri sono riusciti a bloccarli dopo alcune decine di metri. Sono stati denunciati per tentato furto aggravato.