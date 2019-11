Ladri in azione nel convento delle suore a Monza tra gli alloggi e il laboratorio

Ladri in azione a Monza dalle suore. Ignoti malviventi nella serata di domenica 3 novembre si sono introdotti all'interno dei locali della congregazione delle Suore Misericordine in via Messa e hanno forzato le porte di diversi alloggi al primo piano. In una delle stanze i ladri sono riusciti a trovare un portafogli con dentro cento euro e a portarlo via. Prima di andarsene poi hanno fatto visita anche al laboratorio situato al piano terra dove sono riusciti a mettere le mani su duecento euro.

Appena le suore si sono accorte della "visita" dei ladri hanno chiamato la polizia e sul posto è accorsa una volante della Questura di Monza che ha effettuato un sopralluogo. Secondo quanto ricostruito dalle indagini i malviventi si sarebbero introdotti nei locali della congregazione tra le 18.30 e le 19.30, orario in cui le suore si sarebbero trovate nel locale refettorio per condividere la cena.