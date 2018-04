Rubano abiti al centro commerciale per 180 euro: ladri incastrati dai tatuaggi

A incastrarli sono stati i vistuosi tatuaggi che avevano addosso e la targa dell'auto che, dopo il furto, hanno utilizzato per allontanarsi con il bottino.

Una coppia, un uomo e una donna di 42 e 39 anni, entrambi milanesi, è stata identificata dalla polizia di Stato in seguito a un furto avvenuto all'interno del centro commerciale Iper di Monza. I due, lo scorso 24 aprile, intorno alle 18, sono riusciti ad appropriarsi di quattro polo per un valore di 180 euro. Per rubare gli abiti la coppia di ladri ha privato i capi dell'antitaccheggio e poi li ha occultati.

In seguito al furto nel centro commerciale sono intervenuti i poliziotti del commissariato di Monza che hanno avviato le indagini per rintracciare i responsabili. I due ladri sono stati indivuati grazie alle telecamere di videosorveglianza del centro e al racconto dei testimoni che hanno saputo indicare la targa del veicolo su cui i due erano stati visti allontanarsi.

A incastrare la coppia è stata la presenza di vistosi tatuaggi: la donna è stata riconosciuta grazie al disegno tatuato sul braccio sinistro e destro e l'uomo è stato identificato da un tatuaggio sul lato destro del collo. Entrambi risultano volti noti alle forze dell'ordine per alcuni precedenti.