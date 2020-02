Carnate, i ladri rubano l'urna con le ceneri del padre: l'appello per ritrovarla

Hanno messo a soqquadro la casa e rovistato ovunque portando via quello che sono riusciti a trovare. Insieme ai gioielli sono scappati con un'urna funeraria con all'interno le ceneri del padre defunto. I ladri senza scrupoli sono entrati in azione sabato sera a Carnate, in Brianza.

A raccontare che cosa è accaduto, attraverso un appello sui social, è stata direttamente la vittima che ha postato un messaggio sulla bacheca di alcuni gruppi del Vimercatese chiedendo aiuto ai cittadini per ritrovare qualcosa che le era stato rubato. Nessun oggetto prezioso o gioiello ma l'urna contenente le ceneri del padre, un cimelio dall'inestimabile valore affettivo.

"Aiutatemi... hanno rubato a casa di mia madre. Possono tenersi tutto ma non mio padre. Hanno portato via le ceneri di mio padre. Aiutatemi a ritrovarle. Mettetevi una mano sul cuore ... lasciate l'urna da qualche parte in modo che qualcuno trovi" ha fatto sapere la donna.

"Chi ha l'urna di mio padre la lasci per strada dove qualcuno la possa vedere, vicino ad una chiesa, davanti al cancello di notte .. riportate mio padre a casa..vi prego sull'urna cè scritto nome e cognome di mio padre Antonio Martino" ha detto rivolgendosi direttamente ai presunti malviventi.

Il furto secondo quanto ricostruito è avvenuto nella serata di sabato in un'abitazione di via Galilei ed è stato denunciato ai carabinieri che ora indagano sull'episodio.