Si arrampicano sul tubo della grondaia e salgono sul balcone: ladri in via Ferrari

Quando hanno aperto la porta di casa dopo un weekend trascorso fuori Monza si sono trovati davanti una brutta sorpresa. Qualcuno aveva "visitato" il loro appartamento, mettendo tutto in disordine alla ricerca di oro e soldi.

A dare l'allarme alla polizia di Stato nella giornata di lunedì 9 dicembre è stata una coppia, entrambi quarantenni, italiani, residenti in via Ferrari, a Monza. I topi d'appartamento sono riusciti a raggiungere l'appartamento situato al terzo piano arrampicandosi sul tubo della grondaia e da lì poi hanno raggiunto il balcone e forzato gli infissi per entare nell'abitazione. Sul posto è intervenuta anche una volante della Questura di Monza.

Resta ancora da quantificare il danno subito e il bottino con cui i ladri sarebbero riusciti a fuggire via. Indagini in corso.