Furto in appartamento: ladri sradicano cassaforte e fuggono con 10mila euro

Furto di appartamento in via Puecher, a Muggiò. I ladri sono entrati nella notte, approfittando dell’assenza dei padroni di casa. E’ stata sradicata l’intera cassaforte, sparita insieme al suo prezioso contenuto: 10mila euro di oro e gioielli.

Non è chiaro il momento esatto del furto. A scoprire tutto è stata la figlia dei proprietari quando è entrata nella casa dei genitori. Amara la sorpresa di aver trovato tutto a soqquadro. I carabinieri di Desio hanno effettuato un sopralluogo. Indagini in corso per risalire ai responsabili.