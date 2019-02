Sorprende i ladri mentre forzano la finestra di un vicino e chiama i carabinieri: un arresto

Insieme a due due complici aveva forzato la tapparella e la finestra di un appartamento: stavano per mettere a segno un colpo, ma sono stati scoperti dai carabinieri e per uno di loro sono scattate le manette. È successo nella serata di domenica 24 febbraio in via Dei Tigli a Villasanta, nei guai un 26enne di Bollate, incensurato. La notizia è stata resa nota dai militari del gruppo Monza.

Ad accorgersi dei ladri e a chiamare i carabinieri è stato un vicino di casa, sul posto sono intervenuti i militari della stazione cittadina che hanno bloccato il 26enne. I due complici sono riusciti a scappare, mentre per il 26enne sono scattate le manette: è stato trattenuto nelle camere di sicurezza e dopo il processo di convalida è stato ristretto nella casa circondariale di Monza.