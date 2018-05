Arrestato per furto a 88 anni, pensionato ai domiciliari a Muggiò

Arrestato a 88 anni. L’esperienza è capitata un pensionato di Muggiò. A causa dell’età avanzata, gli sono stati concessi gli arresti domiciliari.

I carabinieri di Desio gli hanno comunicato la misura cautelare a causa di un furto in abitazione commesso nel 2009. All'età di 71 anni l’uomo infatti era entrato in un condominio, rubando all'interno di un’abitazione. Quasi dieci anni dopo l’anziano, con precedenti per rapina e traffico di armi, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, nonostante l’età molto avanzata. Sul provvedimento hanno pesato i numerosi precedenti penali.

L’88enne avrà la possibilità di uscire per due ore al giorno dalla sua abitazione.