In auto con una borsa piena di arnesi da scasso: 39enne fermato dalla polizia

Mentre stavano andando a effettuare un servizio di appostamento, i poliziotti della Squadra Investigativa del commissariato di Monza hanno incrociato sul loro cammino una vecchia "conoscenza". In via Manzoni gli agenti in borghese martedì mattina hanno notato la vettura di un pregiudicato noto per i suoi precedenti legati a furti e a reati contro il patrimonio.

Così lo hanno seguito per capire dove fosse diretto. All'altezza di via Manzoni, a pochi passi dal centro storico del capoluogo brianzolo, il 39enne, italiano, è sceso dalla macchina con un grosso borsone al seguito.

Immediatamente fermato dai poliziotti, è stato controllato. All'interno della sacca c'erano diversi arnesi da scasso che l'uomo non avrebbe dovuto tenere con sè.