Ladro sorpreso mentre sta per rubare in una casa: un arresto a Concorezzo

I carabinieri hanno arrestato un ladro intento a forzare la porta di un appartamento a Concorezzo, sventando un furto. E' successo martedì mattina, in via Adige.

I militari della compagnia di Monza, durante un servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso tre ladri all'interno di un condominio, impegnati a scassinare la porta di ingresso di un'abitazione condominiale. Due dei topi d'appartamento, alla vista dei carabinieri, sono riusciti a dileguarsi, mentre il terzo uomo, un giovane di 23 anni, di origine serba, è finito in manette.

Il ragazzo, con precedenti per reati in materia di immigrazione, è stato arrestato in flagranza di reato. Con sè aveva un cacciavite utilizzato per forzare la serratura che è stato sequestrato. Al momento del furto il proprietario dell'abitazione non era in casa e la banda, fermata dai carabinieri, non ha fatto in tempo a rubare nulla.