Ruba i cellulari dei pazienti al Pronto Soccorso del Policlinico: 29enne in manette

Era entrato al Pronto Soccorso per rubare, approfittando della confusione e di alcuni attimi di distrazione dei pazienti in attesa di essere visitati o ricoverati. Il ladro però - 29 anni, monzese, con precedenti alle spalle per reati contro patrimonio - è stato sorpreso in azione da una guardia giurata e da un infermiere e arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Monza.

Il 29enne è entrato in azione durante la nottata del 18 dicembre ed è stato sorpreso in flagranza di reato mentre stava per allontanarsi con cinque telefoni cellulari rubati poco prima ad alcuni pazienti ricoverati. Tutti gli smartphone sono stati restituiti ai proprietari e il giovane è finito in manette.