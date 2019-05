Ladro d'auto sorpreso subito dopo un furto a Cesano Maderno: arrestato 71enne

Un uomo di 71 anni di Milano, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per furto d’auto dai carabinieri di Desio. Il fermo è avvenuto martedì 21 maggio alle 16 in via Volta, a Cesano Maderno.



I carabinieri lo hanno sorpreso mentre era al volante di una Fiat 500 rubata poco tempo prima a Paderno Dugnano. L’uomo aveva in tasca una centralina elettronica con cui era in grado di neutralizzare i sistemi antifurto "key code" delle vetture.



A segnalare la presenza del ladro alcuni passanti, insospettiti dall’uomo.