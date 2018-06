Nova Milanese, ragazzina vede un ladro: lo affronta e lo fa arrestare dai carabinieri

Ha solo 17 anni, ma tanta grinta da poterla vendere. Non ci ha pensato un secondo la figlia del custode della scuola media Segantini di Nova Milanese. Quando due giorni fa ha visto un ladro con un tronchese in mano, ha avuto un solo impulso: ha chiamato i carabinieri. Subito dopo, ha affrontato il ladro, strappandogli di mano l’arnese con cui stava armeggiando per rompere il lucchetto di una delle biciclette parcheggiate fuori dalla scuola.

Così, quando i militari sono arrivati, hanno potuto arrestare il ladro di biciclette. Il giovane, 33 anni, di Seregno, già con numerosi precedenti alle spalle, stava cercando di svignarsela, ma è stato arrestato per tentato furto. Il 33enne si era introdotto dentro la scuola oltrepassando la recinzione. Non poteva prevedere che si sarebbe imbattuto nella figlia del custode, così pronta a reagire.