Monza, ruba una bicicletta e cerca di scappare dalla polizia: fermato e arrestato

Aveva appena rubato una bicicletta in via Sempione a Monza e quando ha incrociato i poliziotti del commissariato cittadino ha cercato di scappare. L'epilogo? Le manette, arrestato con l'accusa di furto aggravato.

Tutto è accaduto nel primo pomeriggio di giovedì 2 agosto, come riportato in una nota diramata dalla polizia. L'uomo, un cittadino italiano di 39 anni, sarà giudicato per direttissima dal tribunale di Monza nella giornata di venerdì.