Ladro cade dal balcone e viene arrestato dai carabinieri: in manette 23enne albanese

Si è arrampicato sul balcone del primo piano di un'abitazione con l'intento di entrare nell'appartamento dalla porta-finestra per svaligiarlo. I piani di un giovane ladro albanese, entrato in azione nella serata di mercoledì 31 gennaio, in via Vicenza a Cantù, alle porte della Brianza monzese, sono stati rovinati quando il topo d'appartamento si è accorto della presenza della padrona di casa all'interno. Così ha preferito desistere e fuggire.

Purtroppo per lui non era un ladro acrobata e ha messo un piede in fallo: è caduto dal balcone con un sordo tonfo che ha destato l'attenzione della donna proprietaria dell'appartamento. Il malvivente, un 23enne albanese, è stato trovato a terra dolorante nel cortile della casa. Per i carabinieri non è stato difficile fermarlo e arrestarlo.

Quando i militari della compagnia di Cantù sono accorsi allertati dalla padrona di casa, hanno trovato il giovane a terra nell'incapacità di muoversi. I carabinieri hanno chiamato i soccorsi e un'ambulanza del 118 ha trasportato l'uomo al pronto soccorso per le cure del caso. Dal punto di vista fisico se la caverà con pochi giorni di prognosi, ma potrebbe non essere altrettanto fortunato nei confronti della giustizia italiana: l'accusa per lui è di furto aggravato.