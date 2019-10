Sente dei rumori mentre dorme e trova un ladro in casa: furto a Monza

Ha sentito dei rumori in casa e si è alzata a controllare. E' stato così che una donna, originaria del Bangladesh, residente a Monza, l'altra notte si è ritrovata quasi faccia a faccia con un ladro.

E' successo nella notte tra sabato e domenica in una zona residenziale del capoluogo brianzolo. La donna mentre dormiva è stata svegliata da alcuni rumori nella propria abitazione al primo piano di un condominio e ha visto un uomo scappare via di corsa, saltando giù dal balcone.

Nella fuga il topo d'appartamento - probabilmente entrato in azione da solo - ha perso anche una collanina, rubata poco prima. Il malvivente è riuscito a fuggire via, portando con sè 150 euro in contanti che era riuscito a scovare nell'abitazione.

La donna ha dato l'allarme alla polizia di Stato che è accorsa sul posto e indaga per rintracciare il responsabile.