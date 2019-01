Tenta di fare la spesa gratis alla Coop: "ladro di salami" braccato dagli agenti della Locale

Aveva rubato 10 salami e 13 pezzi di grana dagli scaffali della Coop di via Lecco a Monza e stava cercando di scappare. L'epilogo? Una denuncia. È successo nel pomeriggio di martedì 22 gennaio, nei guai 42enne italiano residente nel capoluogo brianzolo, fermato dagli agenti del nucleo Nost della polizia locale.

Tutto è accaduto intorno alle 15.30 quando i "ghisa", transitando in viale Libertà, hanno notato un uomo e una donna che correvano dietro a un'altra persona. Hanno subito capito che stavano rincorrendo un ladro ed è scattato l'inseguimento.

Il ladro è stato fermato in via Raffaello Sanzio, ancora in possesso di uno zaino contenente prodotti alimentari sottratti presso il supermercato.

Il 42enne è stato accompagnato presso il Comando per l'identificazione ed è stato denunciato a piede libero per furto. La refurtiva, invece, è stata restituita al direttore del supermercato.