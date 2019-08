Furti in discarica a Lissone, la polizia locale denuncia un uomo

Si mescolavano tra gli operatori ecologici e i veri utenti e rubavano elettrodomestici o componenti ammassati. A sorprendere uno dei ladri in azione e a fermarlo ci ha pensato la polizia locale che nei giorni scorsi ha effettuato un servizio di controllo in borghese alla piattaforma ecologica di Lissone.

Il personale del comando è entrato in azione nell’area di viale delle Industrie, nella frazione di Santa Margherita, e nei campi adiacenti alla discarica. Proprio qui, negli spazi verdi vicini all'area, è stato trovato un uomo in possesso di beni di modesto valore precedentemente ammassati per lo smaltimento.

Il Comando di Polizia locale ha così provveduto a segnalare alle Autorità competenti M.C., cittadino nato in Marocco nel 1970, in Italia con regolare permesso di soggiorno e residente a Lissone. Il reato contestato è quello di furto aggravato.

È tuttora in corso da parte del Comando di Polizia locale l’acquisizione di immagini di videosorveglianza della piattaforma ecologica per ulteriori accertamenti.