Sorpreso dalle telecamere mentre ruba in un appartamento e arrestato: nei guai 61enne

Aveva evitato il carcere per poco e la giustizia gli aveva dato fiducia con la misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali come alternativa alla detenzione per alcuni reati contro il patrimonio. Lui, però, 61 anni, residente a Carugate, ci è cascato di nuovo ed è stato sorpreso a rubare e arrestato.

Nella notte i carabinieri della compagnia di Cassano d’Adda lo hanno arrestato a Carugate in esecuzione di un decreto di sospensione della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali a cui era sottoposto.

L’uomo infatti, al termine delle indagini condotte dai carabinieri delle Stazioni di Carugate e Vaprio d’Adda, è stato identificato come autore di un furto in appartamento avvenuto a Pozzo d’Adda lo scorso settembre. A incastrare il ladro sono state le immagini riprese da una telecamera di videosorveglianza dell’area. Il 61enne ora si trova in carcere a Monza.