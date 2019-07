Ladro acrobata arrestato su un balcone riesce a evadere dalla nuova Questura di Monza

Arrestato per un furto in appartamento è riuscito a evadere qualche ora dopo dalla camera dei fermati della Questura di Monza. E' successo nella giornata di giovedì nei locali della nuova struttura di via Montevecchia inaugurata lo scorso aprile.

Tutto è cominciato all'alba quando una volante della polizia di Stato è intervenuta in via Debussy per una segnalazione relativa a un furto in atto in un appartamento. A chiedere l'intervento delle forze dell'ordine, è stato un residente che, insospettito dagli strani rumori provenienti dall'abitazione sopra la sua momentaneamente disabitata dai proprietari che si trovano in vacanza, è uscito sul balcone. E qui ha incontrato due ladri, riuscendo a bloccarne uno.

Mentre il complice è riuscito a fuggire via e a dileguarsi, la polizia ha bloccato un 23enne albanese che aveva provato a nascondere la refurtiva in oro e gioielli appena trafugata dall'abitazione nell'immondizia.

L'arresto e l'evasione dalla Questura

Poi l'arresto e l'arrivo in Questura, in via Montevecchia, dove il 23enne è stato alloggiato in una delle celle per i fermati in attesa della udienza di convalida dell'arresto prevista per l'indomani mattina. Davanti al giudice però il 23enne non è mai arrivato. E la convalida è avvenuta ugualmente, come prevede la legge, mentre il ladro acrobata ormai era già lontano e libero.

Nella notte infatti, approfittando di un momento in cui non era osservato a vista dagli agenti, il 23enne, grazie alla sua corporatura agile e snella è riuscito a uscire dalla camera di sicurezza le cui sbarre non arriverebbero fino al soffitto ma lascerebbero un piccolissimo spazio in cui il ragazzo è riuscito a infilarsi ed evadere. Aprendo una finestra poi sarebbe uscito all'esterrno, dileguandosi nel nulla. Le indagini per rintracciare l'evaso sono in corso.